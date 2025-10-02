Пропавшая семья под Красноярском ушла в поход без сопровождения
В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи из трех человек, включая пятилетнюю девочку, которые пропали во время туристического похода в Партизанском районе. Как выяснилось, они отправились в путь одни, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения. Об этом РБК сообщили в следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
28 сентября супруги с дочерью пошли в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин. По данным следствия, изначально они планировали идти с другими туристами и местным проводником, но те отказались из-за ухудшения прогноза погоды. Семья решила отправиться втроем.
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» отмечают, что в поисках участвуют более 80 человек, задействованы вертолет, самолет и беспилотники. К операции подключились добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.
На месте пропажи семьи обнаружили кострище, а также слышался лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим. В автомобиле семьи, оставленном у базы отдыха, туристического снаряжения не нашли — вероятно, они взяли его с собой.
Возбуждено уголовное дело. Поисковые работы продолжаются.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов