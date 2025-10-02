Пропавшая семья под Красноярском ушла в поход без сопровождения

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи из трех человек, включая пятилетнюю девочку, которые пропали во время туристического похода в Партизанском районе. Как выяснилось, они отправились в путь одни, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения. Об этом РБК сообщили в следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

28 сентября супруги с дочерью пошли в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин. По данным следствия, изначально они планировали идти с другими туристами и местным проводником, но те отказались из-за ухудшения прогноза погоды. Семья решила отправиться втроем.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» отмечают, что в поисках участвуют более 80 человек, задействованы вертолет, самолет и беспилотники. К операции подключились добровольцы из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

На месте пропажи семьи обнаружили кострище, а также слышался лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим. В автомобиле семьи, оставленном у базы отдыха, туристического снаряжения не нашли — вероятно, они взяли его с собой.

Возбуждено уголовное дело. Поисковые работы продолжаются.