Общество
0

Поиски авиацией пропавшей семьи под Красноярском отложили из-за непогоды

Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»
Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Поиски семьи с пятилетним ребенком, пропавшей 28 сентября во время пешего туристического похода в Красноярском крае, с привлечением вертолетов приостановили. Авиационные работы временно прекращены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил ТАСС председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Вчера на месте, пока позволяла погода, работал вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». На месте все силы спасателей Красноярского края, которые можно было отдать этому поисковому мероприятию. <...> Но испортилась погода», — пояснил он, добавив, что спасатели все равно пытаются найти семью с помощью беспилотников.

Семья Усольцевых пропала в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Согласно предварительным данным, 28 сентября супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной отправились в туристический поход в южной части Красноярского края. Как сообщили в МВД, группа следовала в направлении горы Буратинка. В правоохранительные органы о пропаже семьи заявил их знакомый, когда туристы не вернулись.

Позже в следственном управлении СК по Красноярскому краю сообщили, что семья отправилась в путь без сопровождения, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения. 

Сейчас семью ищут порядка 200 человек — спасатели, полицейские, поисковики из «ЛизаАлерт» и волонтеры, включая добровольцев из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Для поисков использовали вертолет, самолет и беспилотники.

СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае
Общество

На месте последнего известного местонахождения семьи было обнаружено кострище. Также поисковики слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим. В оставленном семьей автомобиле не было обнаружено туристического снаряжения — вероятно, они взяли его с собой в поход.

В региональном главке СК уже назвали возможные версии пропажи семьи. Среди них ухудшение состояния здоровья главы семьи, в связи с чем он не смог вывести жену и дочь. Также следователи полагают, что семья могла заблудиться из-за сильного тумана или при поиске укрытия в связи с непогодой. Также в СК не исключают, что туристы могли встретить диких животных и попытаться убежать, из-за чего сбились с маршрута.

Егор Алимов
Красноярский край поиски Семья авиация туристы «Лиза Алерт»
