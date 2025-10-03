 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае

В СК высказали версии пропажи супругов с пятилетней девочкой в Красноярском крае

Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае — ухудшение состояния здоровья главы семьи, в связи с чем он не смог вывести жену и дочь, сообщили РБК в региональном главке СК.

СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае
Video

Следователи полагают также, что семья могла заблудиться в тайге из-за сильного тумана, который возник из-за очень резкого снижения температуры — с 25 до 0 градусов.

«В том числе рассматривается версия о том, что пошел дождь и снег и они решили где-то укрыться, пошли искать место и по пути заблудились», — сообщили в СК.

Также правоохранители не исключают, что туристы могли встретить диких животных и попытаться убежать, из-за чего сбились с маршрута.

28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировались в МЧС и ушла в поход без сопровождения.

Через два дня близкий Усольцевых обратился в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов.

Сейчас семью ищут порядка 200 человек — спасатели, полицейские, поисковики из «ЛизаАлерт» и волонтеры. Также задействован вертолетный отряд.

По данным СК, исследована туристическая тропа, и более 20 кв. км лесного массива в районе скал и вдоль прилегающей реки.

На месте пропажи семьи обнаружили кострище, а также слышался лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим. В автомобиле Усольцевых, оставленном у базы отдыха, туристического снаряжения не нашли.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Елена Степанова Елена Степанова
поиск Семья Красноярский край пропажа Следственный комитет «Лиза Алерт» спасатели
Материалы по теме
В Красноярском крае разбился самолет Ан-2
Общество
След не помог спасателям найти пропавшую в Красноярском крае семью
Общество
Вертолетный отряд привлекли для поисков пропавшей близ Красноярска семьи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta Авто, 17:00
МАК сообщил о гибели двух пилотов при катастрофе Ан-2 в Красноярском крае Общество, 16:59
Суд в Ереване дал епископу 2 года по делу о призыве к захвату власти Политика, 16:58
Лучший бомбардир плей-офф КХЛ не пробился в основу клуба Овечкина Спорт, 16:55
Бонус Tesla на $1 трлн для Илона Маска оказался под угрозой Инвестиции, 16:51
Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией Общество, 16:49
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стрельба у школы в Дагестане оказалась засадой, чтобы добить раненого Общество, 16:47
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 16:46
Умерла народная артистка России Нина Гуляева Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снова снизилась. Данные ЦБ Инвестиции, 16:40
Bloomberg оценил сокращение нефтяных доходов России в сентябре Экономика, 16:35
Военные США нашли уязвимости в одном из приоритетных проектов армии Технологии и медиа, 16:35