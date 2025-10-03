СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае
Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае — ухудшение состояния здоровья главы семьи, в связи с чем он не смог вывести жену и дочь, сообщили РБК в региональном главке СК.
Следователи полагают также, что семья могла заблудиться в тайге из-за сильного тумана, который возник из-за очень резкого снижения температуры — с 25 до 0 градусов.
«В том числе рассматривается версия о том, что пошел дождь и снег и они решили где-то укрыться, пошли искать место и по пути заблудились», — сообщили в СК.
Также правоохранители не исключают, что туристы могли встретить диких животных и попытаться убежать, из-за чего сбились с маршрута.
28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировались в МЧС и ушла в поход без сопровождения.
Через два дня близкий Усольцевых обратился в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов.
Сейчас семью ищут порядка 200 человек — спасатели, полицейские, поисковики из «ЛизаАлерт» и волонтеры. Также задействован вертолетный отряд.
По данным СК, исследована туристическая тропа, и более 20 кв. км лесного массива в районе скал и вдоль прилегающей реки.
На месте пропажи семьи обнаружили кострище, а также слышался лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим. В автомобиле Усольцевых, оставленном у базы отдыха, туристического снаряжения не нашли.
