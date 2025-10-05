Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись около 250 человек

Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись 249 человек

Количество людей, занимающихся поиском пропавшей в Красноярском крае семьи, увеличилось до 249, сообщили в региональном МЧС.

Помимо этого, в поисковой операции задействованы 40 единиц техники, вертолеты не были использованы из-за неблагоприятных условий.

В экстренных службах уточнили, что за сутки поисковая группа обследовала 351 кв км.

28 сентября супруги с пятилетней дочерью отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и с тех пор перестали выходить на связь.

3 октября в МЧС сообщили, что в поисках приняли участие около 200 человек. Семью с ребенком ищут спасатели, пожарные, полиция в лесу и горах Партизанском районе, в том числе с использованием дронов. На поиски вышли и волонтеры из Новосибирска, Кемерово, Томска и Омска.

Знакомый семьи обратился в правоохранительные органы, следователи возбудили дело, сообщили ранее в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, изначально семья планировала идти с другими туристами и местным проводником, но те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому они отправились втроем.

По данным «ЛизаАлерт» Красноярского края, пропавших супругов зовут Ирина и Сергей Усольцевы, а их дочь — Арина.