Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись около 250 человек
Количество людей, занимающихся поиском пропавшей в Красноярском крае семьи, увеличилось до 249, сообщили в региональном МЧС.
Помимо этого, в поисковой операции задействованы 40 единиц техники, вертолеты не были использованы из-за неблагоприятных условий.
В экстренных службах уточнили, что за сутки поисковая группа обследовала 351 кв км.
28 сентября супруги с пятилетней дочерью отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и с тех пор перестали выходить на связь.
3 октября в МЧС сообщили, что в поисках приняли участие около 200 человек. Семью с ребенком ищут спасатели, пожарные, полиция в лесу и горах Партизанском районе, в том числе с использованием дронов. На поиски вышли и волонтеры из Новосибирска, Кемерово, Томска и Омска.
Знакомый семьи обратился в правоохранительные органы, следователи возбудили дело, сообщили ранее в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, изначально семья планировала идти с другими туристами и местным проводником, но те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому они отправились втроем.
По данным «ЛизаАлерт» Красноярского края, пропавших супругов зовут Ирина и Сергей Усольцевы, а их дочь — Арина.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов