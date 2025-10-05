Патрушев рассказал о реакции Запада на заявления Путина

Патрушев: на Западе и не зная русского понимают, о чем говорит Путин

В странах Запада не только понимают заявления российского лидера Владимира Путина, но и внимательно их изучают, заявил помощник главы государства и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1».

«Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают», — отметил Патрушев, комментируя выступление Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Помощник президента считает, что «они все понимают, даже не зная русского языка».

По его словам, военное руководство воспринимает происходящие события не так, как политическое, которое не понимает существующих угроз и вызовов.

На заседании клуба «Валдай» Путин отметил, что в условиях многополярного мира ситуация на Украине сложилась бы по-другому, а в настоящий момент страны Запада пытаются решить свои собственные геополитические задачи и заработать. Украину российский президент назвал «картой» в игре Запада.

Говоря о запретах деятельности политических оппонентов в некоторых странах Европы, президент вспомнил слова из песни Владимира Высоцкого.

«Помните песни Высоцкого? «Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят». Но это не работает, запреты не работают», — сказал Путин.

Россию, в свою очередь, президент назвал необходимой мировой системе важнейшей частью всеобщего равновесия.