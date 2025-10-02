Путин назвал Украину «картой» в игре Запада

Украина для Запада является «картой» в более масштабной игре, конфликт для него это повод и способ решить свои задачи, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В условиях многополярного мира ситуация на Украине сложилась бы по-другому, сейчас же западные страны пытаются решить свои собственные геополитические задачи, расширить зону контроля и заработать, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению Путина, при многополярном мире в основу урегулирования на Украине легли бы принципы заинтересованности каждой из сторон. «Стремление всех стран обеспечить безопасность и развитие законно, это, естественно, относится и к Украине, и к России, и ко всем нашим соседям. Для других стран, для них эта ситуация, в данном случае на Украине — это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре», — сказал Путин.

Путин назвал происходящее на Украине «трагедией» и «болью» как для украинцев, так и для русских. Однако ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, он возложил в первую очередь на Европу. «Ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего — на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели там сегодня не просматривается», — добавил он.

Россия и Украина с мая провели три встречи в Стамбуле. На переговорах стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня, а также договорились о передаче тел и пленных. Последний обмен военнопленными состоялся сегодня. России были переданы 185 военнослужащих, столько же военнослужащих были возвращены Украине. Вместе с военными Москва и Киев обменялись гражданскими: по 20 человек каждой стороне.