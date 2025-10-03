 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мерц заявил об ослабевании «притягательной силы» Запада

Мерц заявил, что притягательная сила Запада ослабевает
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европа, и в частности Германия, находятся под серьезным давлением, их «притягательная сила» ослабевает, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на церемонии по случаю 35-летия объединения Германии в Саарбрюккене, его слова приводит Welt.

«Притягательная сила того, что мы называем Западом, заметно ослабевает. Мир больше не ориентируется на ценности либеральной демократии. Против нас формируются новые альянсы автократий», — сказал он.

Мерц считает, что западный образ жизни подвергается нападкам — не только извне, но и внутри Германии. Он призвал приложить совместные усилия «к новому единству нашей страны».

Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка
Политика
Виктор Орбан

Ранее Bloomberg писал, что Европа за последние три с лишним десятилетия накопила массу ошибок, которые привели ее к положению «на коленях перед угрожающей Россией». В частности, это воссоединение Германии (которое в итоге привело к инфляции в объединенной стране), масштабное введение евро (в конце концов вылившееся в масштабный кризис в еврозоне), расширение ЕС до 27 членов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. В частности, он отмечал, что либеральная глобализация сегодня изживает себя.

В 2024 году зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал задачей России «ослабление и унижение Запада». Он также назвал целью Москвы распад США или появление «полноценного противовеса».

