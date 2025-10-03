 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин процитировал песню Высоцкого, говоря о запретах в Европе

Президент Владимир Путин заявил, что в некоторых странах Европы легитимные политики сталкиваются с запретом своей деятельности, в связи с чем вспомнил слова из песни Владимира Высоцкого. Выступление Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» состоялось вечером 2 октября.

«В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Запретить. Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни Высоцкого? «Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят». Но это не работает, запреты не работают», — сказал Путин.

В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «попранием демократических норм» приговор лидеру фракции правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. «В целом наши наблюдения о европейских столицах говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал он.

Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания
Политика

Ле Пен, а также восемь депутатов Европарламента 31 марта были признаны виновными в хищении средств Европейского союза. Суд приговорил Ле Пен к четырем годам тюрьмы, два из которых — условно, и лишил ее права баллотироваться в президенты на пять лет.

В мае 2022 года Песков заявил, что в западных странах нет свободы СМИ и «идеальной демократии». По словам Пескова, Запад часто обвиняет Россию в отсутствии демократии, однако она должна быть суверенной, то есть, основанной на традициях, ориентирах и уровне развития страны, заявил пресс-секретарь президента.

В российском МИДе также считают, что «происходящее сейчас в Европе далеко от демократии, которой они себя называют».

Евгений Вахляев
Владимир Путин Запад Европа Владимир Высоцкий
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
