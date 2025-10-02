 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»⁠,
Путин назвал Россию важной частью мирового баланса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия необходима миру как важнейшая часть всеобщего равновесия, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», — сказал Путин.

Президент также назвал территорию России, ее население, оборонный, технологический и индустриальный потенциал, а также полезные ископаемые важнейшими факторами, необходимыми для баланса всеобщего равновесия.

«Мировой баланс без России не выстраивают», — заключил Путин.

Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.

Выступление Путина на форуме «Валдай». Трансляция
Политика

Также на форуме Путин заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, которые были заданы кем-то «за океанами».

Он отметил, что большую роль, чем когда-либо, в настоящее время играет «культурно-историческая, цивилизационная специфика» разных стран.

Российский лидер подчеркнул, что любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны, иначе никакого «жизнеспособного решения не будет вовсе».

