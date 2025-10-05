 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Патрушев заявил о превосходстве российской армии над американской

Российская армия сильнее любой другой в мире, включая американскую, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью телеканалу «Россия-1».

«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны. Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что даже такая сильная армия не смогла бы успешно противостоять Западу без поддержки внутри страны.

По мнению Патрушева, удержать агрессию всей Европы, опираясь только на вооруженные силы, было бы крайне сложно.

Путин сравнил размеры потерь российской армии и ВСУ
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

В среду, 1 октября, стартовал осенний призыв 2025 года. Ожидается, что он станет самой крупной призывной кампанией за последние девять лет — в текущем году планируется отправить на военную службу 135 тыс. человек, до этого больше набирали только в 2016 году — 152 тыс. человек.

Как рассказал РБК глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов, увеличение численности призывников в осенний призыв объясняется тем, что в весеннюю кампанию было призвано меньше людей, чем планировалось. Также он связал это с плановым развитием вооруженных сил.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС до 2,3 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил это решение количеством угроз, существующих по периметру границ России.

Путин позже заявил, что его указ об увеличении численности армии был связан с необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов (в марте 2024 года воссоздали Московский и Ленинградский военные округа).

Персоны
Плугина Ирина
Николай Патрушев Россия российская армия
Николай Патрушев фото
Николай Патрушев
помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
