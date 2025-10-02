 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин сравнил размеры потерь российской армии и ВСУ

Путин заявил, что потери России на спецоперации кратно меньше потерь ВСУ
Сюжет
Форум «Валдай»
По словам Путина, украинские потери кратно превышают российские. Кроме того, он назвал масштабным дезертирство в украинской армии, аналогичное явление в армии России несравнимо меньше
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Российские потери в зоне боевых действий по сравнению с украинскими кратно ниже, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«У нас, разумеется, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ», — сказал он. По его словам, у Украины «потери больше, чем возможность восполнить [свой] личный состав на поле боя».

Путин назвал разницей между украинскими и российскими военными то, что в армию России приходят добровольцы, в стране нет «массовой и принудительной мобилизации», как на Украине. По его данным, из украинской армии с января по август дезертировали 150 тыс. человек. Путин призвал военнослужащих ВСУ «бежать» и сдаваться в плен.

Армию Украины он назвал «рабоче-крестьянской», по его словам, «элита» там не воюет, он связал с этим и масштабы дезертирства. По его словам, в российской армии тоже есть те, кто покидает части самовольно, но их количество несравнимо с тем, что наблюдается на Украине.

Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тыс. человек, из них около половины безвозвратные, также сообщил Путин. Глава Минобороны Андрей Белоусов говорил в конце августа, что в текущем году украинские силы потеряли более 340 тыс. военнослужащих.

Российская сторона последний раз сообщала о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, объясняя, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят — либо говорят, но извращают цифры».

