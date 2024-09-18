Путин назвал цель указа об увеличении численности армии

В марте в России воссоздали Московский и Ленинградский военный округа. По словам Путина, именно для их доукомплектации численность армии была увеличена до 1,5 млн человек

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Указ о повышении штатной численности Вооруженных сил России был направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов, сообщил президент Владимир Путин на совещании по развитию вооруженных сил в условиях специальной военной операции.

«В тесном взаимодействии региональных и федеральных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом, в том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности вооруженных сил», — сказал президент.

16 сентября Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, штатная численность военнослужащих увеличивается на 180 тыс. человек. Документ опубликован на портале правовых актов, он вступает в силу с 1 декабря.

Кроме кадровых военных в российских вооруженных силах числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники.

Увеличение штатной численности Вооруженных сил России связано с «количеством угроз, которые существуют по периметру границ» России и «враждебной обстановкой», говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В марте в России воссоздали Московский и Ленинградский военный округа (с 2010 года они были объединены в Западный военный округ). В состав Ленинградского вошел Северный флот, который лишился статуса военного округа в феврале. В итоге в России стало пять военных округов (еще Южный, Центральный и Восточный).