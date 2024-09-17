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Военная операция на Украине ,  
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Песков объяснил увеличение численности российской армии

Песков: численность ВС России увеличили из-за угроз по периметру наших границ
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил до 2,38 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Песков объяснил решение «враждебной обстановкой за западных рубежах и нестабильностью на восточных»
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Указ президента Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил России продиктован необходимостью реагирования на актуальные угрозы стране, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой за западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, штатная численность военнослужащих была увеличена сразу на 180 тыс. человек.

Кроме кадровых военных в российских вооруженных силах числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники.

В последний раз штатная численность ВС изменилась в декабре 2023-го. Тогда ее повысили до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. В Минобороны объясняли такой шаг большим количеством записывающихся на контрактную службу.

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О необходимости увеличения численности военнослужащих до 1,5 млн человек, включая 695 тыс. служащих по контракту, еще в декабре 2022 года говорил на тот момент министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснял это необходимостью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности».

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Осенью 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию. О ее завершении Шойгу доложил президенту 28 октября — за это время, по словам Путина, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
армия России Дмитрий Песков угроза Запад границы Военная операция на Украине численность
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