Песков объяснил увеличение численности российской армии
Указ президента Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил России продиктован необходимостью реагирования на актуальные угрозы стране, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой за западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Таким образом, штатная численность военнослужащих была увеличена сразу на 180 тыс. человек.
Кроме кадровых военных в российских вооруженных силах числится и гражданский персонал: повара, водители, психологи и медицинские работники.
В последний раз штатная численность ВС изменилась в декабре 2023-го. Тогда ее повысили до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. В Минобороны объясняли такой шаг большим количеством записывающихся на контрактную службу.
О необходимости увеличения численности военнослужащих до 1,5 млн человек, включая 695 тыс. служащих по контракту, еще в декабре 2022 года говорил на тот момент министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснял это необходимостью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности».
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Осенью 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию. О ее завершении Шойгу доложил президенту 28 октября — за это время, по словам Путина, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев.
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