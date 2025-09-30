Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Этой осенью в армию планируют отправить 135 тыс. человек, это максимум с 2016 года. По словам генерала Картаполова, это связано с цифрами весеннего призыва, а также с плановым развитием вооруженных сил

Увеличение численности призывников этой осенью по сравнению с предыдущими годами объясняется тем, что в весеннюю кампанию было призвано немного меньше людей, чем планировалось, объяснил в разговоре с РБК глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов. Кроме того, это связано с плановым развитием вооруженных сил.

Осенний призыв этого года стартует 1 октября. Ожидается, что он станет наиболее крупной призывной кампанией за последние девять лет: в этом году планируется отправить служить 135 тыс. человек, до этого больше набирали только в 2016 году — 152 тыс. человек.

«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — пояснил Картаполов. Он также напомнил, что в России продолжается плановое развитие вооруженных сил и их численности. «Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией. Там же кто-то тоже должен служить», — добавил собеседник РБК.

Он также подчеркнул, что некоторое увеличение численности призывников — объективный процесс, который «не связан со специальной военной операцией».

Весенний призыв этого года также стал самым масштабным, но за 14 лет, — в армию планировалось забрать 160 тыс. человек, что являлось рекордом с 2011 года (тогда в армию призвали 218,7 тыс. человек). Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что план был выполнен.

Год назад президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,3 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял, что решение продиктовано количеством угроз, которые существуют по периметру границ России. «Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах», — уточнял он. Сам президент позже говорил, что его указ об увеличении численности армии связан с необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов (в марте 2024 года воссоздали Московский и Ленинградский военные округа).