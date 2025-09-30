 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Этой осенью в армию планируют отправить 135 тыс. человек, это максимум с 2016 года. По словам генерала Картаполова, это связано с цифрами весеннего призыва, а также с плановым развитием вооруженных сил
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Увеличение численности призывников этой осенью по сравнению с предыдущими годами объясняется тем, что в весеннюю кампанию было призвано немного меньше людей, чем планировалось, объяснил в разговоре с РБК глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов. Кроме того, это связано с плановым развитием вооруженных сил.

Осенний призыв этого года стартует 1 октября. Ожидается, что он станет наиболее крупной призывной кампанией за последние девять лет: в этом году планируется отправить служить 135 тыс. человек, до этого больше набирали только в 2016 году — 152 тыс. человек.

Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

«В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — пояснил Картаполов. Он также напомнил, что в России продолжается плановое развитие вооруженных сил и их численности. «Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией. Там же кто-то тоже должен служить», — добавил собеседник РБК.

Он также подчеркнул, что некоторое увеличение численности призывников — объективный процесс, который «не связан со специальной военной операцией».

Весенний призыв этого года также стал самым масштабным, но за 14 лет, — в армию планировалось забрать 160 тыс. человек, что являлось рекордом с 2011 года (тогда в армию призвали 218,7 тыс. человек). Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что план был выполнен.

Год назад президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,3 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял, что решение продиктовано количеством угроз, которые существуют по периметру границ России. «Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах», — уточнял он. Сам президент позже говорил, что его указ об увеличении численности армии связан с необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов (в марте 2024 года воссоздали Московский и Ленинградский военные округа).

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Картаполов призыв в армию призывники Вооруженные силы Армия Минобороны
Андрей Картаполов фото
Андрей Картаполов
глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Материалы по теме
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве
Политика
Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Умер журналист Виталий Коротич Общество, 13:37
В Минтрансе назвали возможные сроки появления аэротакси в России Технологии и медиа, 13:35
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:33
Китайский клуб КХЛ подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца Спорт, 13:32
Культурная афиша октября: Гендель, Бродский, Йоханнссон и другие Стиль, 13:31
Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине Политика, 13:24
В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу Общество, 13:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина Спорт, 13:21
В Польше задержали второго фигуранта дела о подрыве «Северных потоков» Политика, 13:20
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Набиуллина назвала дату голосования по дизайну новой банкноты в 500 руб. Общество, 13:13
Кремль назвал бравадой слова главы МИД Украины об ударах по России Политика, 13:13
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс Политика, 13:12
С начала года в Москве снесли более 140 аварийных построек Недвижимость, 13:12