Политика⁠,
0

Путин отметил сходство в политике Макрона и Наполеона

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press
Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Французский президент Эмманюэль Макрон пытается сплотить общество за счет внешних угроз, в связи с чем его можно сравнить с Наполеоном, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ему [Макрону] очень хочется перенести, как я уже сказал в своем выступлении, напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: «Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе», как Наполеон», — сказал Путин.

До этого в своей речи Путин охарактеризовал свои отношения с Макроном как «рабочие и добрые».

Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе
Политика
Польский полицейский стоит возле фрагмента беспилотного летательного аппарата&nbsp;в Чесниках, 10 сентября 2025 года

Ранее президент Франции заявил, что Европе нужно усилить давление на теневой флот России, чтобы нарушить поставки российской нефти и снизить возможности для финансирования военных действий на Украине. Он предложил работать над этим странам «коалиции желающих» в координации с НАТО.

Французские военные 1 октября задержали двух членов экипажа шедшего из России танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер. Их заподозрили в причастности к инциденту с дронами над Данией. Власти Франции начали расследование в отношении Boracay из-за того, что экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения. Путин назвал это пиратством, а также отметил, что танкер шел под флагом третьей страны.

Ранее, 1 октября, Макрон заявил, что работает над обновлением ядерной доктрины Франции. Также он отметил, что в Париже долгое время «недооценивали Россию». По словам Макрона, «Россия представляет собой величайшую структурную угрозу для европейцев».

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Владимир Путин Эмманюэль Макрон Франция Россия Наполеон
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце
Политика
Путин назвал Моди другом и надежным партнером
Политика
Макрон заявил о праве ЕС «заставить уважать» его воздушное пространство
Политика
