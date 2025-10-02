Путин оценил рабочие отношения с Макроном словом «добрые»
Президент России Владимир Путин рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что у него с французским коллегой Эмманюэлем Макроном добрые рабочие отношения.
«У нас с ним [Макроном] на самом деле такие рабочие отношения, добрые», — сказал Путин.
Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стал берег озера Валдай, оттуда и было взято название.
Также российский лидер поведал о своем знакомстве с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, которого он назвал опытным политиком «со своими взглядами». Путин вспомнил, как ночевал у Блэра дома и с утра «пил с ним кофе в пижамах».
Президента США Дональда Трампа российский лидер назвал комфортным собеседником, потому что тот умеет слушать и слышать. По словам Путина, во время последней встречи с Трампом на Аляске они обсуждали исключительно конфликт на Украине. Президент отметил, что это «в целом уже хорошо».
