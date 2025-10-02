 Перейти к основному контенту
Путин назвал пиратством задержание танкера во Франции

Сюжет
Война санкций
Франция захватила танкер в нейтральных водах без всякого основания, заявил Путин. Французские власти накануне задержали шедший из России танкер Boracay
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

На остановленном Францией нет и не может быть военных грузов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Ну это пиратство [остановка судна]. Этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. Там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого не было и быть не может», — сказал глава.

Путин отметил, что танкер был под флагом третьей страны, экипаж международный. Как сказал президент, он «не знает, насколько это связано с Россией».

Франция начала расследование из-за шедшего из России танкера
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

1 октября стало известно, что французские власти начали расследование в отношении шедшего из России танкера Boracay, поскольку экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения. Есть ли на нем груз, неясно. В тот же день сообщалось, что два члена экипажа Boracay задержаны.

Судно находится на якоре вблизи французских территориальных вод, у побережья Сен-Назер (департамент Атлантическая Луара со столицей в Нанте) несколько дней. Оно вышло из Приморска в Ленинградской области 20 сентября и следовало в Индию.

Танкер фигурирует в датском расследовании из-за появления дронов над страной в 20-х числах сентября. Беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе столицы страны, и над датскими военными объектами. Россия отвергала причастность к этим инцидентам.

Копенгаген подозревает, что БПЛА могли быть запущены с одного из трех кораблей, находившихся поблизости во время инцидентов: это Boracay, а также Astrol-1 и Oslo Carrier 3.

Судно внесено в британские и европейские санкционные списки. За прошлый год оно сменило несколько названий (использовались Pushpa и Kiwala) и флаг — с Джибути на Бенин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее призвал усилить давление на «теневой флот» (как считают как Западе, он используется Россией для перевозки топлива в обход санкций). По его словам, танкеры нужно задерживать: это не только обеспечит соблюдение судами международных правил, но и позволит «разрушать бизнес-модель», в конечном счете оказывая необходимое давление на Москву.

