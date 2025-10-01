 Перейти к основному контенту
Политика
0

Французские военные задержали членов экипажа связываемого с Россией судна

Фото: Mohammed Mohammed / XinHua / Global Look Press
Фото: Mohammed Mohammed / XinHua / Global Look Press

Французские военные задержали двух членов экипажа шедшего из России танкера Boracay в море у портового города Сен-Назер — командира судна и его помощника, сообщает BFM TV со ссылкой на военный источник и прокуратуру.

Как уточняет телеканал, судно уже несколько дней стоит на якоре около французского побережья. Задержанных подозревают в причастности к инциденту с дронами над Данией.

Танкер вернули во внутренние территориальные воды, чтобы Национальная полиция провела расследование, уточнил источник.

Франция начала расследование из-за шедшего из России танкера
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Судно, следующее под флагом Бенина, покинуло Россию 20 сентября, пишет канал.

По данным сервиса для отслеживания передвижений морских судов Marine Traffic, нефтеналивной танкер Boracay (также обозначен как Pushpa), вышел из российского порта Приморск и должен был прибыть в Вадинар на северо-западе Индии месяц спустя.

Портал VesselFinder утверждает, что название Pushpa использовалось, когда корабль ходил под флагом Джибути. Также он носил названия Varuna и Kiwala — все три сменились в прошлом году. Против судна введены санкции Великобритании и ЕС.

Судно прошло через Балтийское море и, обогнув Данию с севера, вошло в Северное море. Потом оно проследовало через Ла-Манш, обогнуло северо-западную часть Франции, но затем сменило курс и направилось на восток, к французскому побережью. Сейчас корабль стоит на якоре у западного побережья Франции.

Власти Франции начали расследование в отношении Boracay из-за того, что экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал на фоне расследования, что не располагает информацией о танкере.

Материал дополняется

