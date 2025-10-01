 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Макрон заявил о работе над обновлением ядерной доктрины Франции

Макрон заявил, что в начале 2026 года он выступит с речью об обновлении ядерной доктрины. Французский президент отметил, что в стране долгое время «недооценивали Россию»
Эммманюэль Макрон
Эммманюэль Макрон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Франции Эммманюэль Макрон заявил, что работает над обновлением ядерной доктрины страны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете FAZ.

«Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над обновлением нашей доктрины и хотел бы продолжить углубление нашего стратегического диалога с европейцами, которые этого хотят», — сказал он.

Макрон добавил, что в начале 2026 года он выступит с речью о ядерной доктрине.

Также он заявил, что во Франции долгое время «недооценивали Россию». «Да, Россия экономически гораздо слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не инновационна. Однако она производит гораздо больше оружия и гораздо быстрее. Мы недооценили угрозу. Мы больше не переходим от мира к войне в одночасье. Мы находимся в состоянии постоянной конфронтации», — отметил Макрон.

По его словам, «Россия представляет собой величайшую структурную угрозу для европейцев». Он напомнил, что идет работа над принятием 19-го пакета санкций, которые действуют «гораздо лучше, чем говорят».

В марте Макрон заявил, что Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников с помощью своего ядерного арсенала. Он предложил расширить французский «ядерный зонтик» на союзнические государства — фактически создать альтернативу американскому ядерному щиту. В связи с этим Франция ускорила модернизацию одной из своих главных авиабаз Люксей-Сен-Совер для размещения там ядерного оружия. К 2035 году на ней будут дислоцироваться новейшие истребители F5 Rafale, а также гиперзвуковые ракеты ASN4G с ядерным зарядом.

Макрон описал, как НАТО следует отвечать на «провокации» России
Политика
Эмманюэль Макрон

Эта база находится меньше чем в 200 км от границы с Германией. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал предложение Франции о проведении переговоров о переброске французского ядерного оружия в европейские страны.

Москва в словах французского лидера видит «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик», говорилось в заявлении МИД России. Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников, отметили в ведомстве. Российская сторона учтет слова президента Франции в своем оборонном планировании, добавили российские дипломаты.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Эмманюэль Макрон Франция ядерная доктрина обновление
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон оценил позицию Бельгии по использованию российских активов
Политика
Макрон описал, как НАТО следует отвечать на «провокации» России
Политика
Макрон рассказал о работе ЕС по прекращению закупок газа и нефти у России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
За четыре часа средства ПВО России сбили 12 дронов Политика, 18:55
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 18:55
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 18:49
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух детей Общество, 18:47
Министр предложил ввести отработку для студентов строительных вузов Политика, 18:46
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 18:45
Макрон заявил о праве ЕС «заставить уважать» его воздушное пространство Политика, 18:36
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 18:35
Мониторинг отклонений: как промышленники внедряют системы экоконтроля Отрасли, 18:34
В Берлине задержали трех планировавших теракты членов ХАМАС Политика, 18:31
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 18:29
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 18:27
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 18:26