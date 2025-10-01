Песков заявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Переговоры между российской и украинской сторонами в настоящее время приостановлены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что сейчас возникла в переговорном процессе пауза», — сказал Песков журналистам.

В конце сентября Песков заявил, что из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. По его словам, пауза в переговорах возникла по вине украинских властей, которые не хотят продолжать этот диалог.

Тогда же Песков подчеркнул, что Киев не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которое было сформулировано в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле.

До этого, 17 сентября, пресс-секретарь президента заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине. Он отметил, что для России является предпочтительным урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025 года. По итогам первой встречи стороны согласились провести обмен пленными «1000 на 1000» и представить в письменном виде условия возможного прекращения огня.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. По итогам переговоров стороны обменялись проектами меморандума с условиями мира, провели еще один обмен пленными и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили переданные ранее меморандумы, а также договорились вернуть не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

В середине августа президент США Дональд Трамп встретился с Путиным на Аляске, а три дня спустя — с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. После этого он объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. 3 сентября Путин предложил провести встречу в Москве. Украинский президент отказался приезжать в Москву и счел, что подобное предложение показывает нежелание встречи со стороны России.