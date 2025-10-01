 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Переговоры между российской и украинской сторонами в настоящее время приостановлены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что сейчас возникла в переговорном процессе пауза», — сказал Песков журналистам.

В конце сентября Песков заявил, что из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. По его словам, пауза в переговорах возникла по вине украинских властей, которые не хотят продолжать этот диалог.

Тогда же Песков подчеркнул, что Киев не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которое было сформулировано в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле.

До этого, 17 сентября, пресс-секретарь президента заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине. Он отметил, что для России является предпочтительным урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.

Bloomberg узнал о спорах Мерца и фон дер Ляйен из-за Украины
Политика
Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025 года. По итогам первой встречи стороны согласились провести обмен пленными «1000 на 1000» и представить в письменном виде условия возможного прекращения огня.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. По итогам переговоров стороны обменялись проектами меморандума с условиями мира, провели еще один обмен пленными и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили переданные ранее меморандумы, а также договорились вернуть не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

В середине августа президент США Дональд Трамп встретился с Путиным на Аляске, а три дня спустя — с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. После этого он объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. 3 сентября Путин предложил провести встречу в Москве. Украинский президент отказался приезжать в Москву и счел, что подобное предложение показывает нежелание встречи со стороны России.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Россия Украина переговоры Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Politico раскрыл, как Макрон стал неожиданным союзником Орбана по Украине
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Песков ответил на заявления Украины о завершении конфликта в 2025 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления с 1975 года Общество, 14:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:13
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии Политика, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Мирра Андреева проиграла 81-й ракетке мира на крупном турнире в Пекине Спорт, 14:09
Рябков сообщил, когда состоится встреча России и США по отношениям стран Политика, 14:08
Клуб НХЛ исключил «нового Овечкина» из состава Спорт, 14:06
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Зеленский присвоил убитому экс-спикеру Рады Парубию звание Героя Украины Политика, 13:59
Путин провел совещание Совбеза. Видео Политика, 13:51
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 13:50
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ Политика, 13:49
Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США Инвестиции, 13:42
Песков заявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной Политика, 13:41
Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект Политика, 13:37