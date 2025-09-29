 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

Из Украины не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Он также отметил, что Киев не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп. В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в последние недели Россия отказалась как от двусторонних встреч с представителями Украины, так и от трехсторонних — с участием американского лидера Дональда Трампа и других представителей администрации.

В середине сентября Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Он подчеркнул, что для Москвы является предпочтительным урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.

Президент Владимир Путин в начале сентября озвучил предложение провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в российской столице, назвав Москву «самым лучшим местом» для переговоров. Зеленский отклонил предложение российского президента и заявил, что Путин сделал такое предложение, чтобы отсрочить встречу.

Келлог заявил, что США не запрещают Украине наносить удары вглубь России
Политика
Кит Келлог

До этого Зеленский предлагал в качестве площадки для возможной встречи с Владимиром Путиным Швейцарию, Австрию или Турцию. Будапешт в качества площадки он назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

Очные переговоры России и Украины после трехлетнего перерыва возобновились в 2025 году. В ходе трех раундов, прошедших в Стамбуле, обсуждались вопросы прекращения огня, обмена пленными и подготовки меморандумов о мире. Результатами встреч стали обмены пленными и продолжение диалога по прекращению огня.

Среди требований России — признание в ее составе новых территорий, а также нейтралитет Украины и отказ от военных союзов. Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня, гарантиях безопасности, а также на отказе от сохранения нейтралитета.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Дмитрий Песков Россия Украина переговоры Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине
Политика
Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами
Политика
Эрдоган и Трамп на встрече обсудили совместные шаги по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 05:18
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим» Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах Политика, 04:51
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой Общество, 04:39
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров Политика, 04:14
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34
Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена Политика, 03:20
В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника Общество, 03:11
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Спорт, 02:56
Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок» Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31