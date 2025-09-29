Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров

Из Украины не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он также отметил, что Киев не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп. В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в последние недели Россия отказалась как от двусторонних встреч с представителями Украины, так и от трехсторонних — с участием американского лидера Дональда Трампа и других представителей администрации.

В середине сентября Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Он подчеркнул, что для Москвы является предпочтительным урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.

Президент Владимир Путин в начале сентября озвучил предложение провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в российской столице, назвав Москву «самым лучшим местом» для переговоров. Зеленский отклонил предложение российского президента и заявил, что Путин сделал такое предложение, чтобы отсрочить встречу.

До этого Зеленский предлагал в качестве площадки для возможной встречи с Владимиром Путиным Швейцарию, Австрию или Турцию. Будапешт в качества площадки он назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

Очные переговоры России и Украины после трехлетнего перерыва возобновились в 2025 году. В ходе трех раундов, прошедших в Стамбуле, обсуждались вопросы прекращения огня, обмена пленными и подготовки меморандумов о мире. Результатами встреч стали обмены пленными и продолжение диалога по прекращению огня.

Среди требований России — признание в ее составе новых территорий, а также нейтралитет Украины и отказ от военных союзов. Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня, гарантиях безопасности, а также на отказе от сохранения нейтралитета.