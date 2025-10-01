Bloomberg узнал о спорах Мерца и фон дер Ляйен из-за Украины

Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен конфликтуют из-за вопросов, связанных с размещением военных на Украине, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что в последние годы фон дер Ляйен «захватила» власть в Европейской комиссии, отдавая право Брюсселю в решении кризисов в регионе.

Однако теперь Мерц пытается вернуть часть полномочий Берлину. В частности, он считает, что именно правительства ЕС должны принимать решения о размещении военных на Украине и определяться с закупками вооружений, а не Брюссель.

«В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает точные планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц тут же поправил ее, что такого плана не существовало, по крайней мере у Германии», — говорится в публикации.

Фон дер Ляйен в интервью Financial Times отмечала, что у Европы есть «довольно точный план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Предполагается, что в состав войск войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, а США будут оказывать им помощь, включая систему командования и контроля, а также средства разведки и наблюдения.

Британия и Франция с марта рассматривают возможность отправить войска на Украину после достижения перемирия. Москва не раз осуждала подобные планы. Вашингтон, в свою очередь, исключил размещение американских войск на территории Украины, однако готов рассмотреть авиационную поддержку в качестве гаранта безопасности.

Российские власти осуждают поставки оружия Киеву. В МИДе также заявили, что выступают против любого сценария с размещением войск НАТО на Украине. Москва считает, что безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, должна обеспечиваться на равноправной, неделимой основе, говорил глава МИДа Сергей Лавров.