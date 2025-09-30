 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях словами «не его»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, поскольку это «не его», сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что вся необходимая информация о деятельности Путина размещается администрацией президента. «Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует, он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сказал Песков.

Ранее, в 2017 году, Песков рассказал, что Путину создают дайджесты по телеграм-каналам.

В Думу внесли законопроект о маскировке мата на сайтах и в соцсетях
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В 2023 году пресс-секретарь президента отметил, что Путину не нужен канал в Telegram, так как к его словам прислушиваются все. Кроме того, сам президент неоднократно высказывался об отсутствии у него соцсетей. Так, еще в 2012 году он объяснил это нехваткой времени.

«Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет», — сказал он. В 2021 году Путин, однако, пообещал подумать над предложением стать блогером.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дмитрий Песков Владимир Путин соцсети Россия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Думу внесли законопроект о маскировке мата на сайтах и в соцсетях
Политика
Кадыров поручил активнее выявлять клевету в соцсетях и мессенджерах
Общество
Россиянам назвали признаки взломанного аккаунта в соцсетях и мессенджерах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео Общество, 09:08
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна Общество, 09:04
Против «тайного вора в законе» возбудили дело Общество, 09:00
Белоруссия резко нарастила биржевые продажи бензина в РоссииПодписка на РБК, 08:57
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:43
Как семья владельца Oracle создает медиаимперию — и почему именно сейчасПодписка на РБК, 08:36
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона Политика, 08:33
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях словами «не его» Общество, 08:25
Белый дом анонсировал новое заявление Трампа Политика, 08:07
Акции «М.Видео» выросли на 10% на новости об участии JD.com в допэмиссии Инвестиции, 08:07
Названо направление, на которое в четыре раза вырос спрос у россиян Общество, 08:06
«Потерянные Эйнштейны»: почему мир страдает от дефицита гениевПодписка на РБК, 08:05
Синоптик объявил о начале бабьего лета в Москве Город, 08:02
Что нужно знать про расходы государства в 2026 годуПодписка на РБК, 08:00