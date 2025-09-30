Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях словами «не его»
Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, поскольку это «не его», сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что вся необходимая информация о деятельности Путина размещается администрацией президента. «Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует, он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сказал Песков.
Ранее, в 2017 году, Песков рассказал, что Путину создают дайджесты по телеграм-каналам.
В 2023 году пресс-секретарь президента отметил, что Путину не нужен канал в Telegram, так как к его словам прислушиваются все. Кроме того, сам президент неоднократно высказывался об отсутствии у него соцсетей. Так, еще в 2012 году он объяснил это нехваткой времени.
«Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет», — сказал он. В 2021 году Путин, однако, пообещал подумать над предложением стать блогером.
