Песков объяснил отсутствие у Путина телеграм-канала

Дмитрий Песков: президенту Путину не нужен канал в Telegram, его и так все слушают

Владимир Путин (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину не нужен канал в Telegram, так как в его слова вслушиваются все, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с участниками «Мастерской новых медиа».

«В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?!» — сказал Песков.

Сам президент неоднократно говорил, что у него нет аккаунтов ни в одной из соцсетей. В феврале 2012 года на встрече с членами российского Союза юристов и студентами юридических вузов он объяснил, что если ведение его соцсетей кому-то передоверить, то это будет «бессмысленно, формализованно и неинтересно».

В июле 2017 года глава государства, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра «Сириус», сказал, что его рабочий день заканчивается «так поздно», что «уже не до Instagram».

Российский лидер также не читает телеграм-каналы, но их публикации появляются в обзорах, которые готовят для главы государства, рассказывал в прошлом году Дмитрий Песков.