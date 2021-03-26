Путин пообещал подумать над идеей стать видеоблогером

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обещал подумать над предложением стать блогером. Об этом глава государства заявил на форуме «Россия — страна возможностей», трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Один из участников форума, школьный учитель и блогер Андрей Федотов, заявил, что из Владимира Путина мог бы получиться «отличный блогер». «Подумайте над этим, мы бы с классом сразу же подписались», — сказал он.

«Спасибо большое, я подумаю над этим», — ответил Путин.

Ранее в Кремле неоднократно говорили, что у Путина нет ни одного аккаунта в социальных сетях. Президент отмечал, что у него нет времени на соцсети после тяжелого рабочего дня. «Я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели», — говорил Путин в 2017 году.