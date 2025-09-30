Премьер Польши Туск заявил о «войне нового типа»

Европа должна осознать нависшую для нее угрозу войны, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Варшавском форуме по безопасности (Warsaw Security Forum (WSF). Видео опубликовано на YouTube-канале WSF.

«Мы должны сделать так, чтобы западные и трансатлантические общества осознали — это война. Мы не хотели ее, это нежеланная война. Иногда она кажется странной, война нового типа, но это все же война», — сказал Туск.

Он добавил, что если Европа проиграет, то последствия коснутся следующих поколений в Польше и во всем мире.

Ранее, 10 сентября, Туск заявил, что Польша сейчас находится ближе всего к открытому конфликту с момента Второй мировой войны, передавал Reuters. Такое заявление последовало после того, как над Польшей сбили дроны, а Варшава обвинила Россию. «У меня нет оснований утверждать, что мы на пороге войны, но черта уже пройдена, и это несравнимо опаснее, чем раньше», — сказал тогда Туск.

Минобороны России после заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Как указывал глава МИДа Сергей Лавров, дальность полета беспилотников не позволяла добраться им до польских границ из России.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что Россия встревожилась из-за заявления властей некоторых стран ЕС и НАТО, которые всерьез рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.

Министр считает, что делающие такие заявления подрывают усилия по поиску баланса интересов всех членов международного сообщества.