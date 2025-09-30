 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер Польши Туск заявил о «войне нового типа»

Сюжет
Военная операция на Украине

Европа должна осознать нависшую для нее угрозу войны, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Варшавском форуме по безопасности (Warsaw Security Forum (WSF). Видео опубликовано на YouTube-канале WSF.

«Мы должны сделать так, чтобы западные и трансатлантические общества осознали — это война. Мы не хотели ее, это нежеланная война. Иногда она кажется странной, война нового типа, но это все же война», — сказал Туск.

Он добавил, что если Европа проиграет, то последствия коснутся следующих поколений в Польше и во всем мире.

Польша попросила быть осторожной с западными самолетами у границ России
Политика
Радослав Сикорский&nbsp;на&nbsp;Варшавском форуме по безопасности, Польша, 29 сентября 2025 года

Ранее, 10 сентября, Туск заявил, что Польша сейчас находится ближе всего к открытому конфликту с момента Второй мировой войны, передавал Reuters. Такое заявление последовало после того, как над Польшей сбили дроны, а Варшава обвинила Россию. «У меня нет оснований утверждать, что мы на пороге войны, но черта уже пройдена, и это несравнимо опаснее, чем раньше», — сказал тогда Туск.

Минобороны России после заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Как указывал глава МИДа Сергей Лавров, дальность полета беспилотников не позволяла добраться им до польских границ из России.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что Россия встревожилась из-за заявления властей некоторых стран ЕС и НАТО, которые всерьез рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.

Министр считает, что делающие такие заявления подрывают усилия по поиску баланса интересов всех членов международного сообщества.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Дональд Туск война Россия
Материалы по теме
Экс-главу Минюста Польши задержали по делу о незаконной прослушке властей
Политика
Польша подняла истребители из-за «активности России»
Политика
Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Белгородской области в результате атаки БПЛА загорелась хозпостройка Политика, 01:26
В Минобороны назвали регионы, где будут только электронные повестки Общество, 01:20
Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с четырьмя новыми регионами Политика, 01:10
Премьер Польши Туск заявил о «войне нового типа» Политика, 01:06
Счетная палата указала на проблемы в проекте переподготовки кадров Общество, 00:34
Польский президент предложил Сейму наказание за бандеровскую символику Политика, 00:28
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве Политика, 00:26
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полярное сияние появилось над несколькими регионами России Общество, 00:12
Вэнс предрек шатдаун в США и обвинил демократов Политика, 00:07
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм» Бизнес, 00:01
Мадуро наделил себя новыми полномочиями на случай войны с США Политика, 29 сен, 23:55
Как Трамп хочет пополнить список своих миротворческих заслуг Газой Политика, 29 сен, 23:26
Эрдоган заявил о важности диверсификации Турцией поставок энергии Политика, 29 сен, 23:21
Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты Общество, 29 сен, 23:14