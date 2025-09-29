 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша попросила быть осторожной с западными самолетами у границ России

Министр Сикорский призвал к осторожности с западными самолетами у границ России
Сюжет
Военная операция на Украине
Западу не нужна конфронтация, подчеркнул министр Сикорский. Москву в этом месяце несколько раз обвиняли в нарушении воздушного пространства НАТО, та отвергает обвинения
Радослав Сикорский&nbsp;на&nbsp;Варшавском форуме по безопасности, Польша, 29 сентября 2025 года
Радослав Сикорский на Варшавском форуме по безопасности, Польша, 29 сентября 2025 года (Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / Reuters)

Западные страны должны проявлять осторожность со своей военной техникой близ границ России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на Варшавском форуме по безопасности. Трансляция дискуссии шла на YouTube.

«Я думаю, что мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации», — сказал он.

В обратной ситуации, когда объекты других стран, в том числе недружественных, приближаются к границам стран НАТО, соблюдаются процедуры по их предупреждению не продолжать продвижение, но если этого не происходит, то, «конечно, вы делаете то, что должны сделать», сказал он.

Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России
Политика
Сергей Лавров

В первой половине сентября Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства примерно 20 беспилотниками. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября. Варшава назвала дроны-нарушители российскими.

Минобороны России после этого заявило, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Как указывал глава МИДа Сергей Лавров, дальность полета беспилотников не позволяла добраться им до польских границ из России.

За этот месяц еще несколько стран заявили о нарушениях своих воздушных границ Россией. Например, Эстония обвинила три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 во вторжении в ее воздушное пространство над Финским заливом 19 сентября на 12 минут.

Минобороны России ответило, что нарушения не было: МиГи совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло без отклонения от курса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что обвинения в адрес российских военных относительно нарушения воздушного пространства какой-либо страны должны сопровождаться убедительной аргументацией.

