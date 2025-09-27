 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Дроны, об обнаружении которых на своей территории заявила Польша, имеют дальность меньшую, чем расстояние от границ России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — сказал Лавров.

Он также рассказал, что в день, когда беспилотники упали на польской территории, власти России предложили «провести встречу и по-деловому, без всякой истерики», но получили отказ. Лавров подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты.

Посольство Польши призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Политика
Минск

В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об «огромном количестве российских дронов» — по его словам, границу Польши нарушили 19 БПЛА. Часть из них была сбита.

Минобороны заявило, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».

