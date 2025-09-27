Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России
Дроны, об обнаружении которых на своей территории заявила Польша, имеют дальность меньшую, чем расстояние от границ России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — сказал Лавров.
Он также рассказал, что в день, когда беспилотники упали на польской территории, власти России предложили «провести встречу и по-деловому, без всякой истерики», но получили отказ. Лавров подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты.
В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об «огромном количестве российских дронов» — по его словам, границу Польши нарушили 19 БПЛА. Часть из них была сбита.
Минобороны заявило, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».
