Политика⁠,
0

Лавров заявил о тревоге России из-за рассуждений о третьей мировой

Лавров: у России вызывают тревогу рассуждения Запада о третьей мировой
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Россия встревожилась из-за заявления властей некоторых стран ЕС и НАТО, которые всерьез рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация <...> Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — сказал Лавров.

Министр считает, что делающие такие заявления подрывают усилия по поиску баланса интересов всех членов международного сообщества. По словам Лаврова, они пытаются навязать односторонние подходы и грубо нарушают требование суверенного равенства государств.

Лавров назвал сроки нового раунда консультаций с США по «раздражителям»
Политика
Сергей Лавров

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

При этом Трамп тогда отметил, что ситуация «намного лучше», чем та, какая был раньше. По его словам, ранее ситуация в мире «приближалась к третьей мировой войне». В сентябре Трамп заявил, что конфликт на Украине вряд ли перерастет в новую мировую войну.

В том же месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность начала третьей мировой войны в настоящее время отсутствует. Однако она подчеркнула, что мир вступил в период повышенных геополитических рисков, требующий решительных действий по укреплению безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 27 сентября, что, если Украина планирует провести операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше, и эта информация правдива, то Европа еще никогда в современности не была столь близка к началу третьей мировой войны.

Президент России Владимир Путин сказал в июне, что обеспокоен скатыванием мира к третьей мировой войне, в том числе из-за противостояния Ирана и Израиля.

Софья Полковникова
Сергей Лавров Третья мировая война НАТО
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
