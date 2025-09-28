В Москве простились с Тиграном Кеосаяном
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент ТАСС.
Панихида прошла в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.
Проститься с телеведущим также пришли артисты и политические деятели, в том числе певец Филипп Киркоров, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актер Стивен Сигал, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова и помощник российского президента Владимир Мединский.
Венки на церемонию за несколько часов до ее начала направили президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также премьер-министр Михаил Мишустин.
Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. В январе Симоньян сообщила, что он находится в коме после клинической смерти, а в июле, что состояние ее супруга не улучшается.
У него осталось пятеро детей — трое в браке с Маргаритой Симоньян и двое от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой.
Материал дополняется
