В Москве простились с Тиграном Кеосаяном

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Маргарита Симоньян (Фото: пресс-служба Russia Today) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Стивен Сигал (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Константин Эрнст, Татьяна Миткова и Эрнест Мацкявичюс (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Татьяна Навка (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Евгений Петросян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве завершилась церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент ТАСС.



Панихида прошла в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Проститься с телеведущим также пришли артисты и политические деятели, в том числе певец Филипп Киркоров, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актер Стивен Сигал, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова и помощник российского президента Владимир Мединский.

Венки на церемонию за несколько часов до ее начала направили президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также премьер-министр Михаил Мишустин.

Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. В январе Симоньян сообщила, что он находится в коме после клинической смерти, а в июле, что состояние ее супруга не улучшается.

У него осталось пятеро детей — трое в браке с Маргаритой Симоньян и двое от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой.



