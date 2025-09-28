 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с режиссером и телеведущим Тигран Кеосаяном похоронный венок, передает «РИА Новости».

Венок украшен лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации». Венки на траурное мероприятие отправили также премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония прощания с Кеосаяном начнется в 15:00 в армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Умер Тигран Кеосаян
Общество
Тигран Кеосаян

Кеосаян умер 26 сентября после продолжительной комы в возрасте 59 лет. Его супруга телеведущая Маргарита Симоньян говорила, что тот давно страдал от проблем с сердцем.

Кеосаян родился в 1966 году. После окончания школы, в 1983-м, пошел работать на «Мосфильм», год спустя поступил во ВГИК на режиссерский факультет. В 1992-м снял свой первый полнометражный фильм — криминальную мелодраму «Катька и Шиз». До этого у него вышла короткометражка «Солнечный берег»; сам режиссер снимался в эпизодических ролях в кино.

Кроме того, Кеосаян снял картины «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018), сериалы «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и другие.

В браке с Симоньян Кеосаян был с 2022 года, но их отношения длились дольше. У пары трое детей: две дочери, Марьяна (2013) и Маро (2019), и сын Баграт (2014). Ранее режиссер был женат на Алене Хмельницкой, в их семье родились дочери Александра (1994) и Ксения (2010).

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Тигран Кеосаян Владимир Путин
Тигран Кеосаян фото
Тигран Кеосаян
режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
Материалы по теме
Симоньян анонсировала последнее интервью Кеосаяна
Общество
Стали известны дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Общество
Жизнь и карьера Тиграна Кеосаяна. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов Политика, 13:57
В Минтрансе рассказали о последствиях невключения России в совет ИКАО Политика, 13:55
Санду заявила о попытках покупки голосов на парламентских выборах Политика, 13:34
В Аргентине прошли протесты после пыток и убийства девушек наркодилерами Общество, 13:28
Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира Спорт, 13:21
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном Политика, 13:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Олимпийская чемпионка стала гендиректором Федерации фигурного катания Спорт, 13:02
Песков описал реакцию на возможный удар Киева по Кремлю Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Осужденный за госизмену попросил суд заменить ему наказание Общество, 12:52
При столкновении баржи и моторной лодки в Самарской области погиб человек Общество, 12:47
Россиянка не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине Спорт, 12:40
Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией Политика, 12:39