Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин направил на церемонию прощания с режиссером и телеведущим Тигран Кеосаяном похоронный венок, передает «РИА Новости».

Венок украшен лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации». Венки на траурное мероприятие отправили также премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония прощания с Кеосаяном начнется в 15:00 в армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Кеосаян умер 26 сентября после продолжительной комы в возрасте 59 лет. Его супруга телеведущая Маргарита Симоньян говорила, что тот давно страдал от проблем с сердцем.

Кеосаян родился в 1966 году. После окончания школы, в 1983-м, пошел работать на «Мосфильм», год спустя поступил во ВГИК на режиссерский факультет. В 1992-м снял свой первый полнометражный фильм — криминальную мелодраму «Катька и Шиз». До этого у него вышла короткометражка «Солнечный берег»; сам режиссер снимался в эпизодических ролях в кино.

Кроме того, Кеосаян снял картины «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018), сериалы «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и другие.

В браке с Симоньян Кеосаян был с 2022 года, но их отношения длились дольше. У пары трое детей: две дочери, Марьяна (2013) и Маро (2019), и сын Баграт (2014). Ранее режиссер был женат на Алене Хмельницкой, в их семье родились дочери Александра (1994) и Ксения (2010).