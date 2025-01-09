Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна

59-летний Кеосаян находится в коме. Симоньян напомнила, что у него давние проблемы с сердцем

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссер и журналист Тигран Кеосаян находится в коме, сообщила его супруга Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — сообщила она.

Телеграм-канал Baza пишет, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта в 2008 и 2010 годах,.

Кеосаян и Симоньян женаты с 3 марта 2022 года. Для главреда RT это был первый брак. Кеосаян ранее был в браке с Аленой Хмельницкой.

В отношениях режиссер и журналист были с 2012 года, у них трое детей.

Кеосаян родился 4 января 1966 года, он сын режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна (наиболее известен по фильму «Неуловимые мстители»). Старший брат Тиграна Кеосаяна Давид — продюсер и сценарист.

В 1984 году он поступил во ВГИК на режиссерский факультет, окончил мастерскую Юрия Озерова. На момент начала учебы работал на «Мосфильме». Однокурсником Кеосаяна был Федор Бондарчук — вместе с ним он занялся съемкой видеоклипов на песни. Кеосаян создавал ролики для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского и др.

Первый полнометражный фильм Кеосаяна — «Катька и Шиз» — вышел в 1992 году. Также он снял картины «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018), сериалы «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и т. д.

Также Кеосаян работал в СМИ. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международную пилораму» (последний выпуск вышел 21 декабря) на НТВ и др.

Он также вел программы в СМИ, которыми руководит Симоньян. В частности, на радио Sputnik выходила передача «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Один из вышедших в 2023-м выпусков привел к отзыву лицензии на 30 дней у его ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».