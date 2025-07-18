Симоньян рассказала об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна
Улучшения в состоянии режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, нет, сообщила его жена главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать», — написала Симоньян в ответ на просьбу подписчицы рассказать о состоянии Кеосаяна.
В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Тогда Симоньян рассказала, что у него «давным-давно очень больное сердце». В апреле Симоньян сообщила, что Кеосаян реагирует на слова и действия. По ее словам, режиссер моргает в ответ на звуковые стимулы, а также открывает рот, протягивает руки и сгибает пальцы на ногах.
Симоньян и Кеосаян в браке с марта 2022 года. У них трое детей.
Кеосаяну 59 лет, он известен как режиссер, сценарист и телеведущий, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также работал телеведущим, в частности в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама».
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