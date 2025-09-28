В Кремле рассказали об отношении Путина к Кеосаяну

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Маргарита Симоньян (Фото: пресс-служба Russia Today) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Стивен Сигал (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Константин Эрнст, Татьяна Миткова и Эрнест Мацкявичюс (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Татьяна Навка (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Евгений Петросян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин очень хорошо относился к умершему режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента Алексей Громов, передает «РИА Новости».

«Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился», — заявил Громов во время церемонии прощания с режиссером.

Прощание с режиссером и телеведущим проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. На мероприятие пришли певец Филипп Киркоров, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Глава государства прислал на церемонию прощания венок.

Кеосаян родился 4 января 1966 года. В 1983 году он начал работать на киностудии «Мосфильм» и в следующем году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Отслужив в армии, он продолжил свою деятельность и успел сняться в фильме Юрия Озерова «Сталинград» и в короткометражке Федора Бондарчука «Сон в летнее утро». Первым полнометражным фильмом Кеосаяна стала мелодрама «Катька и Шиз» в 1992 году. Широкую известность и признание ему принесла лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997). Также он снял фильмы «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и сериалы «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит». С 2007 года Кеосаян начал строить карьеру на телевидении. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» (последний выпуск с ним вышел 21 декабря прошлого года) на НТВ и других.

Кеосаян умер 26 сентября в 59 лет. В январе он перенес клиническую смерть и впал в кому. Его супруга Маргарита Симоньян рассказывала, что у режиссера есть серьезные проблемы с сердцем. Улучшений в его состоянии не наступало.

Кеосаян и Симоньян поженились в марте 2022 года, до этого они состояли в отношениях на протяжении десяти лет. У пары трое детей.