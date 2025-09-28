В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном
Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началось в Москве.
Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Дату и место ранее назвала супруга телеведущего Маргарита Симоньян.
На мероприятии присутствуют певец Филипп Киркоров, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Симоньян призывала с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут обеспечиваться на церемонии.
Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин ранее направили на церемонию прощания венки.
Кеосаян скончался 26 сентября, ему было 59 лет. В январе он пережил клиническую смерть и с тех пор находился в коме. Как тогда сообщала Симоньян, у режиссера давно существуют серьезные проблемы с сердцем — в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. В июле Симоньян говорила, что улучшения в его состоянии не наступает.
Кеосаян и Симоньян поженились 3 марта 2022 года, до этого они десять лет состояли в отношениях. У пары трое детей. Ранее Кеосаян был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в их браке родилось двое детей.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. Карьеру в кино он начал в 1988 году, сняв короткометражку «Солнечный берег». После этого вышла полнометражная криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Среди наиболее известных работ Кеосаяна — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», а также сериалы «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит».
С 2007-го режиссер работал на телевидении: он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» (последний выпуск с ним вышел 21 декабря прошлого года) на НТВ и других.
