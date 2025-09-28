 Перейти к основному контенту
Общество
В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном

Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет, не выходя из комы. Прощание проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Маргарита Симоньян
Стивен Сигал
Константин Эрнст
Евгений Петросян
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Маргарита Симоньян
Стивен Сигал
Константин Эрнст
Евгений Петросян
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Маргарита Симоньян
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Стивен Сигал
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Константин Эрнст
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Евгений Петросян
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началось в Москве.

Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Дату и место ранее назвала супруга телеведущего Маргарита Симоньян.

На мероприятии присутствуют певец Филипп Киркоров, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Симоньян призывала с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут обеспечиваться на церемонии.

Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин ранее направили на церемонию прощания венки.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Общество
Владимир Путин и Тигран Кеосаян

Кеосаян скончался 26 сентября, ему было 59 лет. В январе он пережил клиническую смерть и с тех пор находился в коме. Как тогда сообщала Симоньян, у режиссера давно существуют серьезные проблемы с сердцем — в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. В июле Симоньян говорила, что улучшения в его состоянии не наступает.

Кеосаян и Симоньян поженились 3 марта 2022 года, до этого они десять лет состояли в отношениях. У пары трое детей. Ранее Кеосаян был женат на актрисе Алене Хмельницкой, в их браке родилось двое детей.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. Карьеру в кино он начал в 1988 году, сняв короткометражку «Солнечный берег». После этого вышла полнометражная криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Среди наиболее известных работ Кеосаяна — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», а также сериалы «Ялта-45» и «Море. Горы. Керамзит».

С 2007-го режиссер работал на телевидении: он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» (последний выпуск с ним вышел 21 декабря прошлого года) на НТВ и других.

Татьяна Зыкина
Тигран Кеосаян похороны
Тигран Кеосаян фото
Тигран Кеосаян
режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
