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Путин выразил соболезнования мужу и сыну Подносовой

Путин заявил, что знал Подносову многие годы как профессионала
Цветы и портрет председателя Верховного суда России&nbsp;Ирины Подносовой
Цветы и портрет председателя Верховного суда России Ирины Подносовой (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования мужу и сыну умершей главы Верховного суда Ирины Подносовой Сергею и Егору. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Сергей Олегович и Егор Сергеевич, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной вашей супруги и матери — Ирины Леонидовны Подносовой», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что хорошо знал Подносову на протяжении многих лет как «принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса». По словам президента, на посту председателя Верховного суда Подносова твердо и последовательно отстаивала верховенство закона и честно служила Отечеству и народу.

Подносова умерла 22 июля, ей был 71 год. Она больше года сражалась с тяжелой болезнью, сообщил источник РБК в ее окружении.

Подносова была назначена на должность председателя в апреле 2024 года. Она возглавила суд после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

Президиум Верховного суда назначил временно исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко. Сейчас он занимает должность заместителя председателя высшей судебной инстанции и главы коллегии по экономическим спорам.

Депутат и полномочный представитель Госдумы в Верховной суде Даниил Бессарабов назвал ее высоким профессионалом и отметил, что Подносова успела эффективно выстроить работу судебной системы.

Материал дополняется.

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