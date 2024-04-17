Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда

Новым председателем Верховного суда стала Ирина Подносова. Подносова училась на юрфаке ЛГУ в одно время с Владимиром Путиным, с 2020 года она была заместителем председателя ВС

Ирина Подносова (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

В начале пленарного заседания в среду сенаторы утвердили Ирину Подносову председателем Верховного суда.

В голосовании принимали участие 167 сенаторов, все они проголосовали за.

Подносова стала вторым в новейшей истории России председателем Верховного суда. С 1991 года и до своей смерти 23 февраля этого года его возглавлял Вячеслав Лебедев. После его смерти временно исполняющим обязанности председателя стал Петр Серков. Подносова в Верховном суде работала с 2020 года, когда она была назначена заместителем председателя ВС, председателем судебной коллегии по экономическим спорам (до 2014 года разрешением экономических споров занимался Высший арбитражный суд, после его упразднения функции перешли к коллегии).

Председатель Верховного суда назначается на шесть лет с возможностью продления срока работы.

Верховный суд Российской Федерации — высший судебный орган в России по гражданским, уголовным, административным, хозяйственным (экономическим) и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, арбитражным и мировым судам. Верховный суд ведет судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Кандидата на пост председателя отбирала Высшая квалификационная коллегия судей. Подносова единственная подала заявку на эту вакансию. Сдавать квалификационный экзамен ей как действующей судье не понадобилось. ВККС рекомендовала Подносову на пост, после чего ее кандидатуру 15 апреля рассмотрел профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. На заседании комитета Подносова сообщила, что солидарна с прежним председателем Лебедевым по вопросу возможности возвращения смертной казни как вида наказания. «Лебедев считал вопрос об отмене смертной казни уже решенным Конституционным судом. В 2015 году он назвал неправильным ставить вопрос о том, чтобы через какое-то время была введена смертная казнь» (цитата по ТАСС), — сказала она.

Дискуссия о целесообразности возвращения смертной казни вновь началась после теракта в «Крокус Сити Холле». О необходимости отмены моратория на ее применение заявили депутаты Госдумы. Подносова на заседании комитета 15 апреля напомнила, что это вопрос об изменении Конституции, то есть не полномочия Верховного суда. «Судьи — правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы и будем его исполнять», — сказала Подносова.

Новый председатель Верховного суда хорошо известный и очень уважаемый человек в судебной системе России, сказал РБК полномочный представитель Государственной думы в Верховном суде Даниил Бессарабов. В Верховном суде она возглавляла коллегию по экономическим спорам, которые ранее вел Высший арбитражный суд, под ее руководством успешно были проведены пленумы Верховного суда по экономическим делам, систематизирована судебная практика по этому направлению, рассказал Бессарабов.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. Образование она получила на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (с 1991 года — Санкт-Петербургский государственный университет), где училась на одном курсе с Владимиром Путиным. ВУЗ Подносова окончила в 1975 году, после чего стала консультантом отдела юстиции исполкома Ленинградского облсовета депутатов. В 1978 году переехала на работу в Саратовскую область. В 1979–1990 годах была юрисконсультом, старшим юрисконсультом, начальником юридического отдела Вольского городского округа Саратовской области.

В 1990 году Подносова перешла на работу в Лужский городской суд Ленинградской области, а в 2003-м возглавила его. В должности председателя Лужского горсуда она проработала до 2013 года. В 2013 году Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила этот суд. Через год она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. В 2020 году была утверждена на должность заместителя председателя Верховного суда.

Подносова замужем, ее сын Егор Подносов — юрист, управляющий партнер и руководитель московского офиса в адвокатском бюро «ПромБизнесКонсалтинг».