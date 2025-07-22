Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова

Ирине Подносовой был 71 год, она скончалась после тяжелой болезни. Верховный суд Подносова возглавила в апреле 2024 года, а до этого была заместителем председателя суда и руководила коллегией по экономическим спорам

Ирина Подносова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Верховного суда России Ирина Подносова умерла. Об этом РБК сообщили в суде.

Ей был 71 год. Она больше года сражалась с тяжелой болезнью, сообщил источник РБК в ее окружении.

Подносова была назначена на должность в апреле 2024 года, ее кандидатуру в Совфед внес президент Владимир Путин. Она возглавила суд после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

В Верховном суде Подносова работала с 2020 года, когда стала заместителем председателя ВС, председателем судебной коллегии по экономическим спорам (до 2014 года разрешением экономических споров занимался Высший арбитражный суд, после его упразднения функции перешли к коллегии). Среди своих основных задач на этой должности она называла формирование единой судебной практики в различных арбитражных округах, работу по определению единых подходов при применении отдельных норм права, а также работу с законодателями по решению проблемных вопросов экономического правосудия. «Адвокатская газета» отмечала, что до назначения Подносова не имела опыта рассмотрения арбитражных дел.

До этого Подносова занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году. В 1975-м окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет), так же как и Путин.

Вскоре после того как Подносова стала председателем ВС, Путин на встрече с ней поднял тему излишней загруженности судебной системы и предложил «как следует разобраться, поработать» над вопросом.