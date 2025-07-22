 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова

Ирине Подносовой был 71 год, она скончалась после тяжелой болезни. Верховный суд Подносова возглавила в апреле 2024 года, а до этого была заместителем председателя суда и руководила коллегией по экономическим спорам
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Верховного суда России Ирина Подносова умерла. Об этом РБК сообщили в суде.

Ей был 71 год. Она больше года сражалась с тяжелой болезнью, сообщил источник РБК в ее окружении.

Подносова была назначена на должность в апреле 2024 года, ее кандидатуру в Совфед внес президент Владимир Путин. Она возглавила суд после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год.

Председатель Верховного суда заявила о росте числа выдворений из России
Общество
Ирина Подносова и Владимир Путин во время ежегодного совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ в Верховном суде РФ

В Верховном суде Подносова работала с 2020 года, когда стала заместителем председателя ВС, председателем судебной коллегии по экономическим спорам (до 2014 года разрешением экономических споров занимался Высший арбитражный суд, после его упразднения функции перешли к коллегии). Среди своих основных задач на этой должности она называла формирование единой судебной практики в различных арбитражных округах, работу по определению единых подходов при применении отдельных норм права, а также работу с законодателями по решению проблемных вопросов экономического правосудия. «Адвокатская газета» отмечала, что до назначения Подносова не имела опыта рассмотрения арбитражных дел.

До этого Подносова занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году. В 1975-м окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет), так же как и Путин.

Вскоре после того как Подносова стала председателем ВС, Путин на встрече с ней поднял тему излишней загруженности судебной системы и предложил «как следует разобраться, поработать» над вопросом.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ирина Подносова Верховный суд некролог судья
Ирина Подносова фото
Ирина Подносова
председатель Верховного суда России
29 октября 1953 года
Материалы по теме
Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни
Политика
Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Трамп обвинил Обаму, Клинтон и Байдена в «преступлении века» Политика, 10:25
Клуб КХЛ уволил главного тренера за полтора месяца до старта сезона Спорт, 10:25
В Ярославле задержали подозреваемую в подготовке теракта по заданию Киева Политика, 10:23
Рынок автоперевозок попал в тарифную яму: что дальше — 3 прогнозаПодписка на РБК, 10:16
Бюджет самого богатого клуба России достиг ₽20 млрд Спорт, 10:09
Чем была известна глава Верховного суда Ирина Подносова 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Израиль заявил, что его «терпение на исходе» Политика, 10:01
В Петербурге у ФСБ задержали американцев, израильтянина и петербуржца Общество, 10:00
Хакера из Новосибирска обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России Общество, 09:57
В Белорецке сотрудницу военкомата уволили после жалоб матерей военных Политика, 09:53
Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни Политика, 09:45
О чем забывают маркетологи в погоне за вау-эффектомПодписка на РБК, 09:42
К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками из-за укреплений Политика, 09:40