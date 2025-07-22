Бастрыкин назвал смерть главы Верховного суда потерей для Родины

Ирина Подносова (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он выразил соболезнования близким Подносовой, назвав ее уход из жизни «потерей для Родины».

Председатель СК отметил, что Подносова обладала безупречной репутацией и пользовалась высоким авторитетом в профессиональном сообществе, всегда ставила интересы государства и общества на первое место и смогла достичь высоких результатов, служить закону и справедливости.

«Мы запомним Ирину Леонидовну как очаровательную женщину, как честного, независимого судью. Она всегда будет примером для будущих поколений юристов», — написал Бастрыкин.

Также генпрокурор Игорь Краснов выразил соболезнования родным и близким Подносовой, отметив ее вклад в развитие судебной системы.

«[Она] была искренне предана своему делу, всегда демонстрировала глубочайший профессионализм, высокое чувство ответственности, неравнодушие к судьбам людей и особую человеческую мудрость», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

О смерти Подносовой стало известно 22 июля. Она скончалась после тяжелой болезни из-за онкологии в возрасте 71 года.

Верховный суд Подносова возглавила в апреле 2024 года, до этого она была заместителем председателя суда и руководила коллегией по экономическим спорам.