Бастрыкин назвал смерть главы Верховного суда потерей для Родины
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Он выразил соболезнования близким Подносовой, назвав ее уход из жизни «потерей для Родины».
Председатель СК отметил, что Подносова обладала безупречной репутацией и пользовалась высоким авторитетом в профессиональном сообществе, всегда ставила интересы государства и общества на первое место и смогла достичь высоких результатов, служить закону и справедливости.
«Мы запомним Ирину Леонидовну как очаровательную женщину, как честного, независимого судью. Она всегда будет примером для будущих поколений юристов», — написал Бастрыкин.
Также генпрокурор Игорь Краснов выразил соболезнования родным и близким Подносовой, отметив ее вклад в развитие судебной системы.
«[Она] была искренне предана своему делу, всегда демонстрировала глубочайший профессионализм, высокое чувство ответственности, неравнодушие к судьбам людей и особую человеческую мудрость», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
О смерти Подносовой стало известно 22 июля. Она скончалась после тяжелой болезни из-за онкологии в возрасте 71 года.
Верховный суд Подносова возглавила в апреле 2024 года, до этого она была заместителем председателя суда и руководила коллегией по экономическим спорам.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ