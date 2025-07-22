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Политика ,  
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В Думе назвали умершую главу Верховного суда высоким профессионалом

Депутат Бессарабов: Подносова была профессионалом своего дела
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Скончавшаяся на 72-м году жизни глава Верховного суда России Ирина Подносова не так давно возглавила судебную систему, но успела эффективно выстроить ее работу, заявил РБК депутат и полномочный представитель Госдумы в Верховной суде Даниил Бессарабов. Он отметил, что Подносова придавала важное значение отношениям Верховного суда с парламентом еще будучи заместителем председателя суда.

«После того как она возглавила судебную систему, эти отношения еще больше укрепились. Мы виделись и коротко пообщались в конце мая, когда она провела пленум Верховного суда, но я и представить не мог, что это последняя встреча», — сказал Бессарабов.

По словам депутата, Подносова была «яркой, жизнерадостной женщиной, государственником и высоким профессионалом своего дела».

Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова
Политика
Ирина Подносова

Ирина Подносова умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни, сообщил источник РБК в ее окружении. Она получила назначение на должность председателя Верховного суда в апреле 2024 года, возглавив суд после смерти предыдущего главы, Вячеслава Лебедева. Тот руководил судом с 1991 по 2024 год.

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