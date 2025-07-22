Назначили врио главы Верховного суда после смерти Подносовой

Юрий Иваненко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президиум Верховного суда назначил временно исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко, сообщили в пресс-службе суда.

Он занимает сейчас должность заместителя председателя высшей судебной инстанции и главы коллегии по экономическим спорам.

Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года после тяжелой болезни из-за онкологии, сообщил источник РБК в ее окружении. Ее назначили на должность председателя Верховного суда в апреле 2024 года. Подносова возглавила суд после смерти предыдущего главы Вячеслава Лебедева. Он руководил судом с 1991 по 2024 год.

До назначения на пост председателя Подносова была заместителем главы суда и руководила коллегией по экономическим спорам. Депутат и полномочный представитель Госдумы в Верховной суде Даниил Бессарабов назвал ее высоким профессионалом и отметил, что Подносова успела эффективно выстроить работу судебной системы.