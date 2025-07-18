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Политика ,  
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Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года», — говорится в документе.

МИД России поручили уведомить Германию о принятом решении.

О намерении выйти из соглашения российский МИД заявлял в июне. Тогда в ведомстве отметили, что, хотя это соглашение формально действует, «в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».

В МИДе добавили, что правительство ФРГ «распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности».

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Борис Писториус

Германия является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине с начала боевых действий. На пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером 17 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал передать Киеву системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Ранее, 12 июля, стало известно, что Германия поставит Украине дальнобойные ракеты уже к концу июля.

До этого Мерц заявил об исчерпании дипломатических методов в урегулировании конфликта на Украине. В Кремле канцлера называли «яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы».

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Евгений Вахляев
Германия Россия МИД соглашение сотрудничество Михаил Мишустин
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