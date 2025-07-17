ФРГ и Британия пообещали передать Украине дальнобойные системы
Украина получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, ее трансляцию вел Sky News.
«Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сообщил Мерц.
По словам канцлера, Киев может получить новые вооружения «в течение ближайших недель и месяцев».
Ранее, 12 июля, генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны, заявил, что Германия поставит первые дальнобойные системы вооружений Украине уже в конце июля.
До этого, 11 июля, было подписано соглашение между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины, финансируемое Германией, по производству ракет. Программу стороны согласовали еще в мае.
Тем не менее немецкий министр обороны Борис Писториус 14 июля опроверг поставку Украине систем противовоздушной обороны Patriot и ракет Taurus, несмотря на повторные просьбы Киева.
Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.
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