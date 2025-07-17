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Военная операция на Украине ,  
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ФРГ и Британия пообещали передать Украине дальнобойные системы

Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер и Фридрих Мерц
Кир Стармер и Фридрих Мерц (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Украина получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, ее трансляцию вел Sky News.

«Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сообщил Мерц.

По словам канцлера, Киев может получить новые вооружения «в течение ближайших недель и месяцев».

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Ранее, 12 июля, генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны, заявил, что Германия поставит первые дальнобойные системы вооружений Украине уже в конце июля.

До этого, 11 июля, было подписано соглашение между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины, финансируемое Германией, по производству ракет. Программу стороны согласовали еще в мае.

Тем не менее немецкий министр обороны Борис Писториус 14 июля опроверг поставку Украине систем противовоздушной обороны Patriot и ракет Taurus, несмотря на повторные просьбы Киева.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

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Персоны
Полина Минаева
Фридрих Мерц Кир Стармер Германия Великобритания Украина Дальнобойное оружие
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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