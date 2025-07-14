Германия не сможет предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты Taurus, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью газете Financial Times (FT).

С его слов, Германия не будет поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus, несмотря на повторные просьбы Киева.



По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у Германии, три уже передали Киеву, две — Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть систем.

«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», — отметил министр.

Писториус также сообщил, что намерен обсудить с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне возможность приобретения двух систем Patriot у США для передачи Украине.

Ранее, 12 июля, генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны, заявил, что Германия поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля.



До этого, 11 июля, было подписано соглашение между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины, финансируемое Германией, по производству ракет. Эту программы стороны согласовали еще в мае.



Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.