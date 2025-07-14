Германия исключила поставки Украине систем Patriot и ракет Taurus
Германия не сможет предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты Taurus, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью газете Financial Times (FT).
С его слов, Германия не будет поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus, несмотря на повторные просьбы Киева.
По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у Германии, три уже передали Киеву, две — Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть систем.
«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», — отметил министр.
Писториус также сообщил, что намерен обсудить с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне возможность приобретения двух систем Patriot у США для передачи Украине.
Ранее, 12 июля, генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны, заявил, что Германия поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля.
До этого, 11 июля, было подписано соглашение между украинской промышленностью и Министерством обороны Украины, финансируемое Германией, по производству ракет. Эту программы стороны согласовали еще в мае.
Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.
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