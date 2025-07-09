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Военная операция на Украине ,  
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Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

Сюжет
Военная операция на Украине
Германия продолжит помогать Украине, пообещал Мерц. МИД предупреждал, что будет рассматривать удары по целям России с использованием Taurus как прямое участие Берлина в конфликте
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Christian Mang / Reuteres)

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время обсуждений государственного бюджета в бундестаге пообещал Украине дальнейшую помощь со стороны Берлина, «несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых», передает корреспондент РБК.

«Дипломатические средства [урегулирования] исчерпываются», — заявил он и раскритиковал российские удары по украинской территории. Канцлер поблагодарил тех, кто поддержал поправки к Конституции, которые позволяют «приложить значительные усилия для восстановления обороноспособности» страны.

В начале июля Мерц говорил, что поставки Украине крылатых дальнобойных ракет Taurus, о которых долгое время просил Киев, «остаются вариантом», но договоренностей с президентом Владимиром Зеленским пока нет. Канцлер отмечал, что обучение украинских военных этой системе займет около полугода и оно еще не начато.

Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем
Политика
Фридрих Мерц

Ранее Мерц допускал возможность передачи таких систем в случае координации с европейскими союзниками. Дальность полета ракет Taurus — 500 км.

В начале мая агентство DPA сообщило, что правительство Германии перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Позже это подтвердил глава МИД Йохан Вадефуль, заявив, что Берлин будет действовать таким образом, «чтобы это не было предсказуемо для России». Списки переданного Украине оружия публикуются на сайте правительства Германии, данные в нем актуальны по состоянию на середину апреля.

Россия осуждает поставки оружия Украине. Кремль назвал передачу дальнобойного оружия Киеву шагом к дальнейшей эскалации конфликта. В российском МИДе подчеркивали, что удары по российским целям с использованием Taurus будут рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте. Мерц отвергал такую возможность.

Несмотря на готовность к поставкам оружия Украине, Мерц выражал уверенность, что конфликт невозможно решить военным путем, и призывал повысить экономическое давление на Москву. Кремль отмечал, что Россия имеет «изрядный опыт» противостояния западным санкциям, которые считает незаконными, и будет стараться «максимально минимизировать» их последствия.

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Фридрих Мерц Германия Украина военная помощь
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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