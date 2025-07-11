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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на послание Мерца к Путину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих&nbsp;Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Страны Европы, которые обсуждают финансовую помощь Украине, хотят сподвигнуть Киев к дальнейшему продолжению боевых действий, к «войне до последнего украинца», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к российскому президенту Владимиру Путину. «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся», — заявил он накануне на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины.

Тогда же Мерц озвучил послание к властям США, призвав их остаться «с европейцами, по эту сторону». Канцлер отметил, что у Берлина и Вашингтона схожие интересы.

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