Кремль ответил на послание Мерца к Путину
Страны Европы, которые обсуждают финансовую помощь Украине, хотят сподвигнуть Киев к дальнейшему продолжению боевых действий, к «войне до последнего украинца», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на просьбу прокомментировать обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к российскому президенту Владимиру Путину. «Мой посыл довольно прост — мы не сдадимся», — заявил он накануне на конференции в Риме по вопросам восстановления Украины.
Тогда же Мерц озвучил послание к властям США, призвав их остаться «с европейцами, по эту сторону». Канцлер отметил, что у Берлина и Вашингтона схожие интересы.
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