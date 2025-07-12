Берлин поставит Киеву первые дальнобойные ракеты к концу июля
Германия поставит первые дальнобойные системы вооружения Украине уже в конце июля, заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в немецком Минобороны. Его слова передает ZDF
Фройдинг, который также отвечает за координацию поддержки вооружений для Украины, считает, что этот шаг «значительно усилит» украинскую противовоздушную оборону.
11 июля было подписано соответствующее соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемое Германией, сказал Фройдинг и добавил, что Берлин инициировал эту программу еще в конце мая.
Поставки будут продолжаться, достигнув «высокого трехзначного числа», добавил немецкий генерал, который сейчас находится в Киеве. Он подчеркнул, что Украине необходимы «ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты».
Кроме того, по его словам, уже несколько недель продолжаются переговоры «на всех уровнях» о возможной поставке на Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия купит у США.
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