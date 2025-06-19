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Политика ,  
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Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенного между российским и немецким правительствами в 1996 году, заявил МИД.

В дипведомстве отметили, что хотя это соглашение формально действует, «в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного Соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», — говорится в сообщении.

МИД России обвинил руководство Германии в том, что оно идеологически обрабатывает население в антироссийском ключе и провоцирует обострение военно-политической ситуации. «Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности», — считают там.

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Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительствами России и Германии было подписано 14 июня 1996 года. В документе сказано, что он действует в течение пяти лет, а затем автоматически продлевается каждые три года, если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие соглашения «не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока письменно по дипломатическим каналам».

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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