 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил, что в Кремле продолжают анализ последних заявлений Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Российское руководство анализирует высказывания президента США Дональда Трампа, Владимир Путин прокомментирует их, когда сочтет нужным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста об «ультиматуме» Трампа, передает корреспондент РБК.

Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован
Политика
Владимир Путин

Трамп ранее пообещал ввести вторичные пошлины «примерно в 100%» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта с Украиной. Такое заявление он сделал после того, как пообещал Москве «маленький сюрприз».

Говоря о президенте России, Трамп отметил, что ранее несколько раз считал достигнутыми договоренности по военному конфликту, однако решений принято не было. При этом он добавил, что «не закончил» вести дела с Владимиром Путиным.

Ранее Песков назвал заявления Трампа о России весьма серьезными, отметив, что какие-то из них адресованы лично Путину. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил 15 июля, что Россия считает неприемлемыми попытки выдвигать ей требования и ультиматумы.

Читайте РБК в Telegram.

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Россия ультиматум Кремль
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
The Telegraph узнала, из-за кого Трамп изменил отношение к России
Политика
Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10–15% на импорт из 150 стран
Политика
Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины Политика, 14:09
Эксперты отметили ценовой парадокс стрит-ретейла в Москве Недвижимость, 14:09
Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете Политика, 14:08
Свириденко предложила кандидатов в новый кабмин Украины Политика, 14:04
Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:03
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за превышение средней скорости Авто, 14:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела Общество, 13:59
В Союзе кинематографистов назвали дату смерти режиссера Юрия Кары Общество, 13:49
Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью Финансы, 13:45
«Завтра была война», «Гамлет. XXI век» и другие работы Юрия Кары. Видео Общество, 13:40
В Союзе кинематографистов назвали дату и место похорон Юрия Кары Общество, 13:40
Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления Политика, 13:37