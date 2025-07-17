Песков заявил, что в Кремле продолжают анализ последних заявлений Трампа

Дональд Трамп (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Российское руководство анализирует высказывания президента США Дональда Трампа, Владимир Путин прокомментирует их, когда сочтет нужным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста об «ультиматуме» Трампа, передает корреспондент РБК.

Трамп ранее пообещал ввести вторичные пошлины «примерно в 100% » против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта с Украиной. Такое заявление он сделал после того, как пообещал Москве « маленький сюрприз ».

Говоря о президенте России, Трамп отметил, что ранее несколько раз считал достигнутыми договоренности по военному конфликту, однако решений принято не было. При этом он добавил, что «не закончил» вести дела с Владимиром Путиным.

Ранее Песков назвал заявления Трампа о России весьма серьезными, отметив, что какие-то из них адресованы лично Путину. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил 15 июля, что Россия считает неприемлемыми попытки выдвигать ей требования и ультиматумы.