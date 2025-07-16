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Политика ,  
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Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован

Песков: разговор Путина и Трампа не запланирован
С января этого года, когда Трамп вступил в должность главы Белого дома, он провел уже шесть телефонных разговоров с Путиным
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет. <...> Но он может очень быстро быть организован», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп сказал, что много разговаривает с Путиным, охарактеризовав разговоры как «очень приятные». Своего российского коллегу Трамп считает «крутым парнем» и «жестким человеком».

С начала года Трамп и Путин провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля. В этой беседе президент России отметил готовность продолжить переговоры с Украиной. Он также указал, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится».

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Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп телефонный разговор
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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