Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован

С января этого года, когда Трамп вступил в должность главы Белого дома, он провел уже шесть телефонных разговоров с Путиным

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет. <...> Но он может очень быстро быть организован», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп сказал, что много разговаривает с Путиным, охарактеризовав разговоры как «очень приятные». Своего российского коллегу Трамп считает «крутым парнем» и «жестким человеком».

С начала года Трамп и Путин провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля. В этой беседе президент России отметил готовность продолжить переговоры с Украиной. Он также указал, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится».