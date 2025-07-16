Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может быть быстро организован
Очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.
«Пока нет. <...> Но он может очень быстро быть организован», — отметил представитель Кремля.
Ранее Трамп сказал, что много разговаривает с Путиным, охарактеризовав разговоры как «очень приятные». Своего российского коллегу Трамп считает «крутым парнем» и «жестким человеком».
С начала года Трамп и Путин провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля. В этой беседе президент России отметил готовность продолжить переговоры с Украиной. Он также указал, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится».
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